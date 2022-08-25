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Ворог обстріляв житловий сектор Миколаєва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв житловий сектор Миколаєва
Попередньо без жертв та постраждалих
ДСНС

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали декілька домівок

Сьогодні вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Орієнтовно о 03:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300», – йдеться в повідомленні.

Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок цього відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Надвечір, 24 серпня, місто було атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч». Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

Крім тоого, орієнтовно з 21:30 24 серпня по 05:00 25 серпня були обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Близько 23:00 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, внаслідок ворожих обстрілів вранці, 25 серпня, в смт Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

До слова, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.

Теги: окупанти Миколаїв війна в Україні

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