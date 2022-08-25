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Удар по Київщині: ОВА розповіла про наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Київщині: ОВА розповіла про наслідки
Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота ППО
фото ілюстративне

Внаслідок атаки жертв та поранених серед цивільних немає

У Вишгородському районі Київської області зафіксовано два «прильоти». Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

«Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два «прильоти». Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває.

В ОВА закликають всіх громадян не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям.

Як повідомлялося вночі, на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.

Нагадаємо, вчора на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.

До слова, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках

Теги: окупанти Київщина війна в Україні

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