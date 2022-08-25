Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Гралися вдома, коли прилетіли російські ракети». У Чаплиному загинуло двоє дітей

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Гралися вдома, коли прилетіли російські ракети». У Чаплиному загинуло двоє дітей
Від удару по залізниці загинуло 22 людини 
фото: Дмитро Кулеба/ Twitter

Окупанти вночі гатили по чотирьох районах області 

Ніч із 24 на 25 серпня на Дніпропетровщині видалася надскладною з постійними атаками і постраждалими. Рашисти обстріляли чотири райони – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.  

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків – 6 та 11 років.

«Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни», – йдеться в повідомленні.

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки, постраждалі в лікарні.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем із «Градів» та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих. Криворізький район обстрілювали російські «Урагани» та «Смерчі». Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу.  Є руйнація житла. Люди не ушкоджені. 

«На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили», – написав Резніченко. 

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 22 людини, понад пів сотні отримали поранення.

Крім того, пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.

Читайте також: 

Теги: обстріл Дніпропетровщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22
Рашисти атакували Дніпропетровщину «Градами» та X-22: є поранені (фото)
Вчора, 08:31
Рашисти вгатили по житлових будинках 
На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)
Вчора, 16:02
Рашисти вдарили по потягу на Дніпропетровщині, 15 загиблих
Окупанти вдарили по потягу на Дніпропетровщині, загинули 15 людей
Вчора, 21:15

Події в Україні

Біля Антонівського мосту знову лунали вибухи: деталі станом на ранок
Біля Антонівського мосту знову лунали вибухи: деталі станом на ранок
На Луганщині від рашистів втекла більша частина пенсіонерів – Гайдай
На Луганщині від рашистів втекла більша частина пенсіонерів – Гайдай
«Гралися вдома, коли прилетіли російські ракети». У Чаплиному загинуло двоє дітей
«Гралися вдома, коли прилетіли російські ракети». У Чаплиному загинуло двоє дітей
США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні
США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні
У районі Антонівського моста прогриміли вибухи
У районі Антонівського моста прогриміли вибухи
ЗСУ відбили в окупантів територію розміром із Данію – ISW
ЗСУ відбили в окупантів територію розміром із Данію – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
80K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
77K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
36K
Путіна виростила Європа: Ющенко нагадав красномовні факти
33K
День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян
25K
Миргород: ракети влучили у військову інфраструктуру

Новини

Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Вчора, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту