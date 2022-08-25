«Гралися вдома, коли прилетіли російські ракети». У Чаплиному загинуло двоє дітей

Окупанти вночі гатили по чотирьох районах області

Ніч із 24 на 25 серпня на Дніпропетровщині видалася надскладною з постійними атаками і постраждалими. Рашисти обстріляли чотири райони – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків – 6 та 11 років.

«Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни», – йдеться в повідомленні.

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки, постраждалі в лікарні.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем із «Градів» та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих. Криворізький район обстрілювали російські «Урагани» та «Смерчі». Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

«На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили», – написав Резніченко.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 22 людини, понад пів сотні отримали поранення.

Крім того, пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.