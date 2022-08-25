Окупанти обстріляли Кривий Ріг забороненими боєприпасами

Наслідки обстрілу уточнюються

Російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами. Про це в Telegram-каналі повідомив очільник Криворізької ОВА Олександр Вілкул.

Наслідки уточнюються.

«Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ «Торнадо-С» (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби. Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні – відразу дзвонимо 101 і 102», – йдеться у повідомленні.

Касетні боєприпаси підпадають під заборону міжнародного договору через їхню широку невибіркову дію та довготривалу небезпеку для цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Раніше повідомллося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.