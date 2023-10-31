Ворог в надагресивному стані – мер Мелітополя

Загарбники зараз використовують усі можливі методи, аби стримати ЗСУ

Російські терористи знищують своїх солдатів, які не мають мотивації воювати. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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«Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти Збройних Сил – багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму», – каже посадовець.

Також Федоров повідомив, що його джерела підтвердили інформацію щодо розстрілу окупантами полонених бійців Національної гвардії України.

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Зазначається, що загарбники зараз використовують усі можливі методи, аби стримати Збройні сили на Запорізькому напрямку. Окупанти бояться, що якщо не вдасться тримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі.

«Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися – розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ», – каже міський голова.

Нагадаємо, вчора з’явилася і нформація, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених. Страшні фото (18+) можна подивитись тут.