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Ворог в надагресивному стані – мер Мелітополя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог в надагресивному стані – мер Мелітополя
Багато окупантів бажають скласти зброю
фото ілюстративне

Загарбники зараз використовують усі можливі методи, аби стримати ЗСУ

Російські терористи знищують своїх солдатів, які не мають мотивації воювати. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти Збройних Сил – багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму», – каже посадовець.

Також Федоров повідомив, що його джерела підтвердили інформацію щодо розстрілу окупантами полонених бійців Національної гвардії України.

Зазначається, що загарбники зараз використовують усі можливі методи, аби стримати Збройні сили на Запорізькому напрямку. Окупанти бояться, що якщо не вдасться тримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі.

«Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися – розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ», – каже міський голова.

Нагадаємо, вчора з’явилася і нформація, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених. Страшні фото (18+) можна подивитись тут.

Теги: війна Запоріжжя окупанти

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