Розстріл окупантами родини з дітьми у Волновасі: з’явилися нові подробиці

Після розстрілу окупанти погрожували сусідам і родичам вбитих

Російські терористи розстріляли на Донеччині родину Капканець уночі з 27 на 28 жовтня. Серед розстрільних були двоє дітей і немовля. Деталі повідомив військовослужбовець Збройних сил України Віталій Овчаренко у Telegram.

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За місцевими даними, причиною конфлікту з солдатом РФ стала висловлена раніше вдень фраза голови родини Едуардом «за України без вас було краще – валіть звідки прийшли».

«Того вечора сім'я Капканець мала сімейне свято, на якому був сам Едуард Капканець, його дружина Тетяна, син Саша, дружина сина Катя, брат дружини Діма. І двоє дітей, двоє дорослих друзів родини Капканець. Частину жертв було вбито в голову сплячими зі зброї з глушником. Включно з немовлям», – розповів Овчаренко.

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Зазначається, що після цього злочину окупанти погрожували сусідам і родичам вбитих «щоб мовчали інакше «відправляться слідом».

Раніше уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець відреагував на розстріл родини в окупованій Волновасі. За його даними, було вбито одразу дев’ятьох людей, у тім числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.