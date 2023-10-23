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Окупанти розстріляли на Чернігівщині трьох братів: один чудом вибрався із могили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти розстріляли на Чернігівщині трьох братів: один чудом вибрався із могили
Зліва – окупанти, які причетні до розстрілу братів, справа – чоловік, якому вдалося вижити
фото: Суспільне

Чоловіків тримали у маленькому приміщені без належних умов зі зв’язаними руками та очима

Командиру одного з підрозділів та військовому російської армії, які під час окупації Чернігівщини розстріляли трьох братів та закопали тіла в ямі, заочно повідомили про підозру. Про це інформують Офіс генпрокурора і Національна поліція України.

Слідство встановило, що 18 березня 2022 року під час окупації одного із населених пунктів Чернігівщини група озброєних військових РФ увірвалась до будинку місцевих з обшуком.

Коли окупанти виявили військову форму ЗСУ одного з братів, який був учасником АТО/ООС, за наказом полковника командира російських військ з позивним Закон вони побили братів прикладами та погрожували розстрілом. Чоловіків зв’язали, одягли на голови мішки та кайданки, посадили у БТР та відвезли на територію місцевого господарства, де ув’язнили в одному з приміщень на чотири дні.

Чоловіків тримали у маленькому приміщені без належних умов зі зв’язаними руками та очима. Окупанти постійно били братів та змушували підтвердити їхню участь у знищенні техніки ворога. 

Ввечері 21 березня у результаті допиту одного із братів окупант побоями змусив зізнатись у спаленні військової техніки РФ старшого брата родини, хоча той не мав до цього жодного відношення. 

Після цього командир військового угруповання РФ, вже встановлений поліцією як начальник військової поліції округу полковник Костянтин Смирнов, віддав наказ одному зі своїх підлеглих Денису Подгорному та іншим розстріляти всіх трьох братів

Того ж дня російські військові у багажнику автівки вивезли цивільних чоловіків у лісосмугу, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли. Потім вони скинули тіла в яму та закопали. Проте одному з братів, Миколі, вдалось вижити й самостійно вибратись з місця поховання.

Командиру підрозділу і військовому РФ інкриміновано порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, російська окупація Чернігівської області почалася 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Російські війська поступово почали захоплювати значні частини Чернігівської області, щоб спробувати взяти столицю – Київ. Обласний центр, місто Чернігів, так і не було захоплене. До 3 квітня російські війська залишили область, припинивши окупацію.

Протягом більш як місяця російської окупації в Чернігівській області загинули 478 цивільних. Ще 692 людини отримали поранення.

Теги: поліція Чернігівщина війна окупанти

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