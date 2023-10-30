Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+)
фото: Сергій Стерненко / Telegram

Росіяни взяли українських солдатів у полон, потім зв'язали їм руки і вбили

Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених. Про це він написав у Тwitter і опублікував моторошні фото.

Стерненко повідомив, що росіяни взяли українських солдатів (ймовірно нацгвардійців) у полон, потім зв'язали їм руки і вбили.

Увага! Фото 18+

Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+) фото 1
Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+) фото 2

«Ці фотографії жахають. Але світ має побачити докази ще одного військового злочину, скоєного російськими терористами. Ті, хто каже, що ми повинні миритися з російським терором, підтримують злочини. Це зло треба тільки знищити. Інакше воно скоро постукає у ваші власні двері», – зазначив Стерненко.

Також Стерненко написав, що за вбитих швидко помстилися: частину російських катів було знищено Силами оборони України.

Нагадаємо, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий –  чоловік. У нього вибухова травма.

Теги: окупанти полон Нацгвардія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звертатись із заявою можна і тоді, коли особа більше не виходить на зв’язок
Куди повідомляти, якщо людина потрапила у полон? Роз'яснення
25 жовтня, 15:15
Військовий розповів, що поспілкувався з представниками Міжнародного хреста
Червоний хрест знущався з полонених? Військовий пояснив свою заяву, яка спричинила скандал
25 жовтня, 13:03
Частина росіян, які відмовились від російського паспорта, воюють в складі підрозділів на захист України
Розвідка повідомила, чим займаються полонені росіяни, які перейшли на бік України
24 жовтня, 22:04

Події в Україні

Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
Повітряні сили показали, як вночі збивали ракети над Дніпропетровщиною (відео)
Повітряні сили показали, як вночі збивали ракети над Дніпропетровщиною (відео)
Окупанти збираються перевести в «гарячий» режим вже третій блок ЗАЕС
Окупанти збираються перевести в «гарячий» режим вже третій блок ЗАЕС
30 бойових зіткнень за добу: яка ситуація на фронті
30 бойових зіткнень за добу: яка ситуація на фронті
Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+)
Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+)
Розстріл окупантами родини з дітьми у Волновасі: з’явилися нові подробиці
Розстріл окупантами родини з дітьми у Волновасі: з’явилися нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
11K
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
6020
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5423
Чи варто ліквідовувати ворогів України
4877
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
4584
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення

Новини

«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Сьогодні, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Сьогодні, 13:20
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту