Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям (фото 18+)

Росіяни взяли українських солдатів у полон, потім зв'язали їм руки і вбили

Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених. Про це він написав у Тwitter і опублікував моторошні фото.

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Стерненко повідомив, що росіяни взяли українських солдатів (ймовірно нацгвардійців) у полон, потім зв'язали їм руки і вбили.

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«Ці фотографії жахають. Але світ має побачити докази ще одного військового злочину, скоєного російськими терористами. Ті, хто каже, що ми повинні миритися з російським терором, підтримують злочини. Це зло треба тільки знищити. Інакше воно скоро постукає у ваші власні двері», – зазначив Стерненко.

Також Стерненко написав, що за вбитих швидко помстилися: частину російських катів було знищено Силами оборони України.

Нагадаємо, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма.