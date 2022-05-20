  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вперше з початку війни запрацює харківське метро

    Людей із метро поступово переселять до відносно безпечних районів міста - Вперше з початку війни запрацює харківське метро
    Людей із метро поступово переселять до відносно безпечних районів міста
    фото: Кристина Пашкіна

    Метрополітен Харкова відновить роботу з 24 травня

    Харківський метрополітен має відновити перевезення пасажирів з 24 травня. Людей, які зараз живуть у підземці через обстріли окупантів, обіцяють розселити у відносно безпечні райони міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

    «24 числа ми запускатимемо метрополітен, більше зволікати з цим не можемо... Нам потрібно запускати метро, щоб запрацювало місто, економіка», – сказав він. Також мер пообіцяв, що людей із метро поступово переселять до відносно безпечних районів міста. Влада каже, що забезпечить для людей нормальні умови проживання, харчування та медикаменти, а для дітей організують дитячі садочки та школи.

    «Зрозуміло, що це буде більш-менш центральна частина міста, куди сьогодні не добивають», – додав мер.

    Нагадаємо, харківський метрополітен з 24 лютого не перевозить пасажирів і працює лише як бомбосховище.

    Із 16 травня у Харкові відновив роботу наземний громадський транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.

    Читайте також: Пам'ятник Невському у Харкові зробив сальто під час демонтажу (відео)


    Теги: Харків росія окупанти громадський транспорт метро війна Україна транспорт окупація Ігор Терехов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вперше з початку війни запрацює харківське метро