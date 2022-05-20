Вперше з початку війни запрацює харківське метро

Метрополітен Харкова відновить роботу з 24 травня

Харківський метрополітен має відновити перевезення пасажирів з 24 травня. Людей, які зараз живуть у підземці через обстріли окупантів, обіцяють розселити у відносно безпечні райони міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«24 числа ми запускатимемо метрополітен, більше зволікати з цим не можемо... Нам потрібно запускати метро, щоб запрацювало місто, економіка», – сказав він. Також мер пообіцяв, що людей із метро поступово переселять до відносно безпечних районів міста. Влада каже, що забезпечить для людей нормальні умови проживання, харчування та медикаменти, а для дітей організують дитячі садочки та школи.

«Зрозуміло, що це буде більш-менш центральна частина міста, куди сьогодні не добивають», – додав мер.

Нагадаємо, харківський метрополітен з 24 лютого не перевозить пасажирів і працює лише як бомбосховище.

Із 16 травня у Харкові відновив роботу наземний громадський транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.



