Харків запускає роботу громадського транспорту

Перші два тижні проїзд буде безкоштовним

З 16 травня у Харкові відновлює роботу наземний громадський транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми запустимо 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом збільшимо кількість маршрутів. Також ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно», – розповів Терехов.

За його словами, час роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів з 07:00 ранку до 19:00 вечора.

«Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд немає. Тому я вирішив, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним», – додав мер.

Нагадаємо, російські військові обстріляли територію Харківського аеропорту.