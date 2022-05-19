Пам'ятник Невському у Харкові зробив сальто під час демонтажу (відео)

Монумент стояв у Харкові від серпня 2004 року

У Харкові демонтували пам'ятник новгородському князю Олександру Невському. Відео демонтажа з'явилося в Telegram-каналі «Типове ХТЗ».

Пам'ятник був демонтований за допомогою тросів та вантажівки. Під час падіння він зробив сальто в повітрі, у пам'ятника відпала голова. Також було пошкоджено п'єдестал, на якому він стояв.

Автором пам'ятника є харківський скульптор Сейфадін Гурбанов. Монумент було відкрито у серпні 2004 року до 350-річчя від дня заснування Харкова. Він знаходився на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова, навпроти храму Олександра Невського

З початку російського вторгнення в Україну по всій країні почали демонтувати пам'ятники, присвячені радянським чи російським діячам і пов'язаним з історичними подіями, а також перейменовують вулиці, станції, які є пережитками совдепу.

Напередодні Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.

Раніше повідомлялося, що з'явилися результати онлайн-голосування щодо перейменування п'яти станцій метро у Києві. У рейтинговому голосуванні взяли участь понад 170 тисяч людей.

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