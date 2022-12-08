Втрати Росії у війні перевищили 93 тис. вбитими – Генштаб

Росія втратила за добу два танки та дві артилерійські системи

За минулу добу ЗСУ знищили 340 окупантів

Російські загарбники за добу втратили в Україні 340 бойовиків та два танки. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тис. вбитими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:

особового складу - близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,

танків – 2937 (+2) од,

бойових броньованих машин – 5911 (+2) од,

артилерійських систем – 1925 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО – 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),

крилаті ракети – 592 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,

спеціальна техніка – 164 (+1).

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.