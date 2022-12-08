Втрати Росії у війні перевищили 93 тис. вбитими – Генштаб
За минулу добу ЗСУ знищили 340 окупантів
Російські загарбники за добу втратили в Україні 340 бойовиків та два танки. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тис. вбитими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,
- танків – 2937 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 5911 (+2) од,
- артилерійських систем – 1925 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО – 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
- крилаті ракети – 592 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
- спеціальна техніка – 164 (+1).
Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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