Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати Росії у війні перевищили 93 тис. вбитими – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати Росії у війні перевищили 93 тис. вбитими – Генштаб
Росія втратила за добу два танки та дві артилерійські системи
фото: Генштаб

За минулу добу ЗСУ знищили 340 окупантів

Російські загарбники за добу втратили в Україні 340 бойовиків та два танки. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тис. вбитими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,
  • танків – 2937 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 5911 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1925 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО – 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
  • крилаті ракети – 592 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
  • спеціальна техніка – 164 (+1).
Втрати Росії у війні перевищили 93 тис. вбитими – Генштаб фото 1

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: танки Генштаб втрати Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час нетривалого перебування на другому місці статки Ілона Маска оцінювали $185,3 млрд
Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу: хто його випередив
Вчора, 21:37
Росія втрачає близько 100 своїх бойовиків на день у битві за Бахмут
Newsweek: РФ втратила на війні в Україні більше людей, ніж США у В'єтнамі за 10 років
Вчора, 10:42
Триває 287 доба війни 
Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 
Вчора, 10:56

Події в Україні

Окупанти концентрують сили у напрямку Сватове-Кремінна
Окупанти концентрують сили у напрямку Сватове-Кремінна
Путін програв за всіма напрямками. Генерал Міллі спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ  
Путін програв за всіма напрямками. Генерал Міллі спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ  
Втрати Росії у війні перевищили 93 тис. вбитими – Генштаб
Втрати Росії у війні перевищили 93 тис. вбитими – Генштаб
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва: Банкова показала наслідки
Окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва: Банкова показала наслідки
У Севастополі «бавовна» під час повітряної тривоги
У Севастополі «бавовна» під час повітряної тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
11K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
9335
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
8274
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
7885
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7757
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту