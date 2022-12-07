Newsweek: РФ втратила на війні в Україні більше людей, ніж США у В'єтнамі за 10 років

Росія втрачає близько 100 своїх бойовиків на день у битві за Бахмут

За десятиріччя війни в Афганістані у 1979-89 роках загинуло близько 15 тис. радянських солдатів

Розв'язана війна проти України буде негативно впливати на імідж Росії протягом десятиліть. Про це пише Newsweek.

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У вкиданні зазначають, що з моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України окупанти втратили приблизно 90 тисяч людей убитими.

Як кажуть експерти, Росія за неповний рік війни як мінімум в два рази перевищують кількість американських військовослужбовців, які загинули за десятиліття В'єтнамської війни.

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У листопаді нинішнього року американський генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявляв − близько 100 тисяч російських окупантів були вбиті або поранені. А аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли − Росія втрачає близько 100 своїх бойовиків на день у битві за Бахмут.

«Що стосується кількості смертей з російської точки зору, то одне порівняння – це вплив війни у В'єтнамі на Сполучені Штати. У цьому конфлікті загинуло трохи більше 58 тис. військовослужбовців США, більшість з яких відбулося протягом приблизно десяти років. Для тих з нас, хто досить старий, щоб пам'ятати це, ця війна зробила істотний вплив на суспільство», – заявив професор статистики Технологічного інституту штату Вірджинія Рональд Фрікер.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.