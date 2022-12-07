Головна Країна Політика
search button user button menu button

Newsweek: РФ втратила на війні в Україні більше людей, ніж США у В'єтнамі за 10 років

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Newsweek: РФ втратила на війні в Україні більше людей, ніж США у В'єтнамі за 10 років
Росія втрачає близько 100 своїх бойовиків на день у битві за Бахмут
фото ілюстративне

За десятиріччя війни в Афганістані у 1979-89 роках загинуло близько 15 тис. радянських солдатів

Розв'язана війна проти України буде негативно впливати на імідж Росії протягом десятиліть. Про це пише Newsweek.

У вкиданні зазначають, що з моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України окупанти втратили приблизно 90 тисяч людей убитими.

Як кажуть експерти, Росія за неповний рік війни як мінімум в два рази перевищують кількість американських військовослужбовців, які загинули за десятиліття В'єтнамської війни.

У листопаді нинішнього року американський генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявляв − близько 100 тисяч російських окупантів були вбиті або поранені. А аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли − Росія втрачає близько 100 своїх бойовиків на день у битві за Бахмут.

«Що стосується кількості смертей з російської точки зору, то одне порівняння – це вплив війни у В'єтнамі на Сполучені Штати. У цьому конфлікті загинуло трохи більше 58 тис. військовослужбовців США, більшість з яких відбулося протягом приблизно десяти років. Для тих з нас, хто досить старий, щоб пам'ятати це, ця війна зробила істотний вплив на суспільство», – заявив професор статистики Технологічного інституту штату Вірджинія Рональд Фрікер.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.

Теги: втрати росія окупанти ворог війна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу лікарні у Куп’янську. Росія продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру і будинки мирних жителів, намагаючись влаштувати в Україні гуманітарну катастрофу
Колективна Європа втратила терпіння. Чому США доведеться визнати Росію терористичною державою Авторська стаття
4 грудня, 08:00
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
4 грудня, 20:03
Українські захисники борються із загарбниками 
Пів тисячі рашистів та понад 40 одиниць техніки: оновлені втрати ворога за добу 
5 грудня, 09:24

Політика

Атака дронів: Андрій Єрмак висміяв Росію
Атака дронів: Андрій Єрмак висміяв Росію
Newsweek: РФ втратила на війні в Україні більше людей, ніж США у В'єтнамі за 10 років
Newsweek: РФ втратила на війні в Україні більше людей, ніж США у В'єтнамі за 10 років
Чому Червоний Хрест називає війну «конфліктом»: пояснення організації 
Чому Червоний Хрест називає війну «конфліктом»: пояснення організації 
Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
«Залишили Херсон, залишите і Радбез». Кислиця дотепно потролив Небензю
«Залишили Херсон, залишите і Радбез». Кислиця дотепно потролив Небензю
Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Держетнополітики
Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Держетнополітики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
19K
Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту
18K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
15K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
14K
Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту