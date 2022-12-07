Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 
Триває 287 доба війни 
фото: Генштаб

У боях підрахунок ускладнений, тож дані приблизні 

Генеральний штаб ЗСУ вранці 7 грудня оновив дані про втрати окупантів.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ приблизно 92740 (+540) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 2935 (+6) од,  
  • бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,  
  • артилерійських систем – 1923 (+8) од,  
  • реактивних систем залпового вогню – 395 (+0) од,  
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,  
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0). 
Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку  фото 1

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, триває 287 доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.

Теги: втрати ворог війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулеба: Ти не можеш собі дозволити зірватися, і все
Міністр Кулеба зізнався, як вдається стримуватися під час переговорів з ворогом
Вчора, 12:30
ЗСУ завдали чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника
Ворог веде наступальні дії на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:47
Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель 
Ніч на Запоріжжі: вороги зруйнували будинки та поранили трьох українців (фото) 
Сьогодні, 08:27

Події в Україні

СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)
Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 
Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 
Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 грудня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 грудня
У «ДНР» вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку: багато загиблих (відео)
У «ДНР» вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку: багато загиблих (відео)
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
19K
Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту
18K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
15K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
14K
Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту