Ворожі втрати: за добу ліквідовано ще 540 окупантів та техніку 

У боях підрахунок ускладнений, тож дані приблизні

Генеральний штаб ЗСУ вранці 7 грудня оновив дані про втрати окупантів.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 92740 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2935 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,

артилерійських систем – 1923 (+8) од,

реактивних систем залпового вогню – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 287 доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.