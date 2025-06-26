Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, триває 1219-й день повномасштабної війни в Україні.

Активність флоту окупантів станом на 26 червня 2025 року

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили :

Втрати Росії у війні на 26 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 червня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 червня 2025 року.

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10968 танків

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