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Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10968 танків
фото: Міноборони

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 червня втратила:

  • особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб;
  • танків – 10968 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22892 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29617 (+48) од;
  • РСЗВ – 1425 (+0) од;
  • засоби ППО – 1188 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107);
  • крилаті ракети – 3388 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+1).
Втрати Росії у війні на 26 червня 2025 року
Втрати Росії у війні на 26 червня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 червня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 26 червня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 26 червня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1219-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна втрати Генштаб

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