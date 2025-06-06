ЗСУ ліквідували окупанта та дитячого хокейного тренера

Метляков був тренером дитячої хокейної команди «Чирки»

Сили оборони знищили російського окупанта Валентина Метлякова. Про це повідомляє «Главком».

Валентин Метляков народився у 1977 році в місті Чайковському Пермського краю (РФ). Після школи проходив армійську службу у прикордонних військах у Дагестані. Закінчив вищу школу тренерів з хокею в Челябінську.

Понад 20 років відслужив у ОМОН та СОБР Сaхaлінської митниці. Був майором у відставці.

Метляков був тренером дворової хокейної команди «Чирки», організатором дитячих змагань. У квітні 2022 року здійснив в Южно-Сахалінску пробіжку на підтримку війни проти України – проклав маршрут літерою Z.

«Влітку 2022 року прийшла звістка про загибель на Донбасі двадцяти чоловік із сахалінського ОМОНу. Серед них були хлопці, з якими я служив. Це перевернуло душу. До того ж за 20 років служби я багато чому навчився, автомат можу із заплющеними очима розібрати і зібрати. Так, ми не армія, але спеціальні завдання виконували, і звання офіцерські просто так нам не давали», – розповідав Метляков.

В лютому 2023 року він пішов добровольцем на фронт.

1 червня 2025 року окупант Метляков був ліквідований захисниками України.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.