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Як зупинити війну? Головний рабин України дав пораду Трампу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Як зупинити війну? Головний рабин України дав пораду Трампу
Моше Асман висловив віру в те, що Дональду Трампу вдасться завершити війну між Росією та Україною та домогтися гарантій миру
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Якщо Америка дуже сильно захоче – війну можна буде зупинити. Приклад Рональда Рейгана у Трампа – перед очима»

Головний рабин України Моше Асман поділився роздумами щодо можливих шляхів завершення війни в Україні та порадив Дональду Трампу звернути увагу на досвід Рональда Рейгана. На його думку, якщо США продемонструють сильне бажання, війна може бути зупинена. Про це Моше Асман розповів в інтерв’ю «Главкому».

Рабин Асман провів паралелі між конфліктами та зазначив, що не всякий «мир» веде до справжнього миру. На запитання, чи означає це, що Україні не варто погоджуватися на територіальні поступки Росії, пам'ятаючи про досвід Ізраїлю, він відповів: «Якщо це дійсно мир, то я – за мир. Це ключове. Ми з вами розмовляємо в тилу, а просто зараз на фронті гинуть люди. Тож я за те, щоб врятувати їхні життя, бо нічого немає дорожчого за життя…».

Рабин навів приклад Фінляндії, яка, віддавши агресору частину території, зберегла свій народ і зараз є однією з найщасливіших країн світу. Проте, він також зазначив, що деякі угруповання, подібні до «Братів-мусульман» або, як він припускає, Росія, «розуміють тільки силу. Для них якщо ти добрий, то ти слабкий».

Він також пояснив, чому Захід не завжди розуміє «непропорційні» атаки Ізраїлю на ХАМАС: «А все тому, що «пропорційно» вони не розуміють…».

Незважаючи на складність ситуації, Моше Асман висловив віру в те, що Дональду Трампу вдасться завершити війну між Росією та Україною та домогтися гарантій миру. На запитання, як це можливо, враховуючи небажання Путіна закінчувати війну, рабин відповів: «Я все розумію. І я правда не знаю, як цього досягти. Але я думаю, що якщо Америка захоче – дуже сильно захоче – війну можна буде зупинити».

Ключовим для нього є приклад Рональда Рейгана, який, за словами Асмана, «без жодного пострілу посприяв тому, щоб «імперія зла» впала». Ця аналогія підкреслює віру в те, що зовнішній тиск та сильна позиція США можуть призвести до краху агресора без прямого військового втручання.

Рональд Рейган, 40-й президент США, відомий своєю жорсткою позицією щодо Радянського Союзу, який він назвав «імперією зла». Його стратегія була заснована на принципі «миру через силу». Ключові дії:

  • Нарощування військової потужності: Рейган значно збільшив витрати на оборону, що призвело до нової гонки озброєнь. Цей тиск виснажував радянську економіку, яка вже тоді перебувала у стагнації, і змушував СРСР витрачати величезні кошти на підтримку свого військового паритету.
  • Ініціатива стратегічної оборони (СОІ), або «Зоряні війни»: Хоча СОІ так і не була повністю реалізована, оголошення про її розробку створило для СРСР перспективу технологічного відставання, що ще більше посилило тиск на радянське керівництво.
  • Активна підтримка антикомуністичних рухів: Рейган підтримував опозиційні рухи та партизанські формування в країнах, що перебували під впливом СРСР (наприклад, моджахедів в Афганістані, «Солідарність» у Польщі), що сприяло внутрішній дестабілізації радянського блоку.
  • Ідеологічна та риторична боротьба: Рейган активно використовував публічні виступи для засудження комунізму та підтримки демократії, зміцнюючи моральний дух опозиційних рухів і підриваючи легітимність радянського режиму. Його знаменита промова «Зруйнуйте цю стіну!» біля Берлінської стіни є яскравим прикладом.
  • Дипломатія з позиції сили: Незважаючи на жорстку риторику, Рейган вів переговори з радянськими лідерами, зокрема з Михайлом Горбачовим. Однак ці переговори велись з позиції сили, що дозволило США диктувати умови та домагатися поступок.

Вважається, що сукупність цих факторів – економічний тиск, військово-технологічна перевага, ідеологічний наступ та підтримка опозиції – сприяла послабленню та зрештою розпаду Радянського Союзу без прямого військового конфлікту між США та СРСР.

Нагадаємо, за словами рабина Асмана, пастор Бернс, якого називають «духівником Дональда Трампа», який раніше висловлював протилежні погляди на війну, тепер відкрито визнає свою помилку. 

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Теги: росія Україна війна Дональд Трамп Моше Асман

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