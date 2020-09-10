Юрій Луценко розповів подробиці про «вагнерівців» – за військові злочини були нагороджені особисто Путіним



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Спецоперація щодо затримання «вагнерівців» була зірвана через витік інформації після наради в Офісі президента, - Луценко

Російські найманці були учасниками багатьох злочинів на території окупованого Донбасу – ексгенпрокурор

Російські найманці з ПВК Вагнер, які мали бути доправлені в Україну внаслідок операції українських спецслужб, були учасниками багатьох військових злочинів на території тимчасово окупованого Донбасу. Про це свідчать документи, які оприлюднив під час пресконференції колишній генпрокурор України Юрій Луценко.

«Це – результати роботи в рамках оперативно-розшукової справи головного управління розвідки Міністерства оборони України. Йдеться про одного з найодіозніших вагнерівців Харитонова, який особисто зізнається, що збив на території України у Луганській області наш літак Су і два вертольоти, і розповідає про інші речі. Що здобули наші розвідники? Паспорт громадянина РФ, військовий білет, його автобіографію, на другій сторінці якої він пише «В Донецкой области НП Дмитровка, участвовал в обороне населенного пункта в составе батальона «Степь» с 27.05.2014 по 27.06.2014. Там учавствовал в боевых действиях, произвел пять выстрелов из ПЗРК «Стрела», три выстрела были результативными, придставление командира СБ «Степь» прилагаю», – цитує Луценко.

«Далі ви бачите його підпис, а далі представлення командира на цього терориста, який збив три українських повітряно військових судна. Представлення, як ви знаєте, робиться у військах для нагородження, навіть у терористів. А ось посвідчення до держнагороди РФ по цьому представленню, а ось і нагородна книжечка, про те, що Харитонов нагороджений медаллю ордена за заслуги перед вітчизною, першого ступеня…. Підпис на цьому документі указ Президента РФ від 23 квітня 2018 року і особистий підпис Путіна», – наголошує колишній генпрокурор.

«Також цей терорист був нагороджений ще однією нагородою, ще одне посвідчення до нагороди і ще один указ за заслуги перед «отечеством» - указ президента РФ і його особистий підпис Путіна. Таких нагороджуваних серед двадцяти шести суб’єктів, які вела наша розвідка, багато», - констатує Юрій Луценко. «На слайдах ви бачите Руденко паспорт, військовий білет, нагороди, Павленко – паспорт, нагороди, знову ж таки за підписам президента РФ, Сердюков – паспорт РФ, нагороди за підписом Путіна, їх багато. В рамках ГУР МОУ установило 26 терористів, які добровільно в рамках оперативної комбінації надали під процесуально-оформлені записи установочні документи на себе», – говорить Луценко.

Він також наголосив, що документи, які були оприлюднені народним депутатом Володимиром Ар’євим, доводять, що спецоперація щодо затримання «вагнерівців» була ретельно спланована українськими спецслужбами, на основі отриманих доказів були порушені кримінальні провадження. Однак в останній момент операція була зірвана через витік інформації після наради в Офісі президента.

«На всіх протоколах зверху написано «розсекречено» і підпис, бо в установленому законом порядку відбулося зняття грифу секретності і документи стали несекретними. Тому чесні офіцери спецслужб, які передали це журналісту, а також народному депутату Ар’єву діяли без порушень режиму секретності, ми також», – наголошує Луценко.

«29 липня в ніч на імовірний початок операції слідчі СБУ і прокурори ГПУ колишньої військової прокуратури, підготували на всіх 26 повідомлення про підозру, які підписані. Їх мали вручити терористам в момент їхнього перебування на українській території. Дата вручення підозри не більше доби, тому 29-го в ніч написана, а 30-го мала бути в руках терористів. На всіх 26 ці документи підготовлені, вони звинувачуються на підставі документів здобутих в рамках ОРСА ГУР і СБУ в терористичних, військових злочинах, приблизно 15 статей. При чому у кожного із фігурантів текст різний, що свідчить про високу кваліфікацію і слідчих СБУ і прокурорів, які готували в терміновому порядку ці підозри», – зазначає Юрій Луценко.

«У результаті ми маємо абсолютно зрозумілий висновок – влада і їхні приспівувачі на телеефірах нам цинічно брешуть, при чому на найвищому рівні про те, що не було ніякої операції українських спецслужб проти «вагнерівців». Ці документи неспростовно доводять, що це була операція українських спецслужб», – резюмує він.

Луценко зазначив, що офіцери спецслужб, які брали участь в операції, готові дати відповідні свідчення парламентській ТСК, яка терміново має бути створена. Він також переконаний, що задля об’єктивного розслідування у роботі цієї комісії мають брати участь родичі загиблих від рук «вагнерівців» українських військових, які вже зареєстрували відповідну петицію на сайті Верховної Ради.