Бізнес на пандемії: аферист заробив майже 0,5 млн грн на неіснуючих масках
Від дій шахрая постраждали дві благодійні організації та два державних медичних заклади
Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом вчинення шахрайських дій, внаслідок яких організаціям і громадянам завдано збитків на суму майже 500 тис. гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
«Так, у лютому 2020 року, на початку епідемії коронавірусу, підозрюваний з метою наживи під виглядом продажу захисних медичних масок придбав товариство та оформив його на підставну особу. Після цього чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мав в наявності, зазначивши, що розрахунки за товар здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій. Потерпілі перераховували грошові кошти на рахунок фіктивного підприємства, однак товар їм не відправлявся, контактні телефони вимикались, електронні поштові скриньки видалялись», - розповіли правоохоронці.
Внаслідок неправомірних дій завдано збитки 12 організаціям та 8 громадянам на загальну суму майже 500 тис. гривень. Серед постраждалих - дві благодійні організації та два державних медичних заклади, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією Covid-19.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші епізоди його злочинної діяльності.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дарницького управління поліції в Києві, оперативне супроводження - управлінням протидії кіберзлочинам в Києві та СБУ.