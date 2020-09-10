Бізнес на пандемії: аферист заробив майже 0,5 млн грн на неіснуючих масках



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Потерпілі перераховували грошові кошти на рахунок фіктивного підприємства

Від дій шахрая постраждали дві благодійні організації та два державних медичних заклади

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом вчинення шахрайських дій, внаслідок яких організаціям і громадянам завдано збитків на суму майже 500 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, у лютому 2020 року, на початку епідемії коронавірусу, підозрюваний з метою наживи під виглядом продажу захисних медичних масок придбав товариство та оформив його на підставну особу. Після цього чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мав в наявності, зазначивши, що розрахунки за товар здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій. Потерпілі перераховували грошові кошти на рахунок фіктивного підприємства, однак товар їм не відправлявся, контактні телефони вимикались, електронні поштові скриньки видалялись», - розповіли правоохоронці.

Внаслідок неправомірних дій завдано збитки 12 організаціям та 8 громадянам на загальну суму майже 500 тис. гривень. Серед постраждалих - дві благодійні організації та два державних медичних заклади, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією Covid-19.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші епізоди його злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дарницького управління поліції в Києві, оперативне супроводження - управлінням протидії кіберзлочинам в Києві та СБУ.