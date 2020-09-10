Термін оскарження рішення САП про закриття Роттердам+ уже сплив, — адвокат



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Сторона захисту переконана, що рішення САП про закриття справи поставило остаточну крапку в маніпуляціях стосовно формули «Роттердам+»

Визначений законом термін для оскарження рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про закриття справи «Роттердам+» через відсутність складу злочину сплив 7 вересня.

Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

«Це рішення прокуратури могло бути оскаржене до генпрокурора Венедитової протягом 3 днів та вона за 3 дні мала винести своє рішення. Тобто ці три дні вже сплили. А щодо оскарження депутатом Чумаком, то ми вважаємо його повністю незаконним… Більш того, у суду було 5 днів для прийняття такого рішення. І ці 5 днів сплили ще 7 вересня. Тобто будь-яке рішення винесене судом буде беззаконним поза строками позасудового розслідування», - зазначила Одинець.

За її словами, відсутні жодні підстави для скасування законного рішення САП про закриття справи. Спроби НАБУ та колишнього депутата Віктора Чумака оскаржити це рішення Одинець порівняла з «передсмертними конвульсіями».

«На наше переконання підстав для оскарження цієї постанови (про закриття справи – прим.) немає і це оскарження, яке вчинило НАБУ зараз щодо генерального прокурора Венедиктової та оскарження до ВАКСу від так званого депутату Чумака є не більше, ніж передсмертними конвульсіями НАБУ», - наголосила Одинець.

Сторона захисту переконана, що рішення САП про закриття справи уже поставило остаточну крапку в багаторічних маніпуляціях стосовно формули «Роттердам+».

«Ми вважаємо так як слідство беззаконно тривало всі ці три з половиною роки, також беззаконно і ганебно воно було закрито. Ми вважаємо, що це є остаточною крапкою в цій справі, остаточним визнанням, що формула є правильною», - зазначила адвокат.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі «Роттердам+» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.