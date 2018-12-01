З багажем по снігу. Аби встигнути на літак, люди вистрибували з поламаного потяга



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Пасажири вирішили самотужки дістатися аеропорту

Технічна несправність у потязі Kyiv Boryspil Express виникла через негоду

У соціальних мережах набуло поширення відео, зняте пасажирами залізничного експреса за маршрутом Київ – аеропорт «Бориспіль» у суботу 1 грудня. Нагадаємо, цього дня потяг зламався – на другий день після урочистого запуску.

Пасажири зафільмували, які інші пасажири, що, очевидно, запізнювались на літак, вирішили самотужки дістатися аеропорту. Вони просто вистрибнули з потяга, прямо на сніг, і разом зі своїм багажем попрямували в напрямку від зламаного потяга.

Нагадаємо, сьогодні швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався.

У держкомпанії «Укрзалізниця» пояснили, що технічна несправність у потязі Kyiv Boryspil Express виникла через негоду. Врешті поїзд прибув до пункту призначення. Також у прес-службі компанії вибачилися і пообіцяли розслідувати інцидент детальніше.

Там також нагадали пасажирам, що у погодних умовах, що склалися, поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини.

В.о. керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що всі пасажири встигли на свої рейси, крім одного, який не встиг на рейс до Дохи. Йому перереєстрували квиток на завтрашній рейс до цього міста.

Швидкісне сполучення до аеропорту Бориспіль було відновлене.