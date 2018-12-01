«Укрзалізниця» пояснила причину поламки поїзда до «Борисполя» погодними умовами



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Один із пасажирів зламаного поїзда запізнився на свій літак

У держкомпанії «Укрзалізниця» пояснили, що технічна несправність у потязі Kyiv Boryspil Express виникла через негоду. Про це прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє у Facebook.

«Негода випробовує всіх транспортників. Сьогодні поїзд 830 сполученням ст. Київ-Пасажирський – ст. Бориспіль-аеропорт о 11:58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд. Такий був відправлений зі ст. Київ-Пасажирський о 12:00. Про ситуацію, що склалась, було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту «Бориспіль», щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що перебували у поїзді», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі поїзд прибув до пункту призначення. Також у прес-службі компанії вибачилися і пообіцяли розслідувати інцидент детальніше. «Просимо вибачення у пасажирів за незручності. «Укрзалізниця» детально розслідує причини технічної несправності, що виникла, та докладе максимум зусиль для неповторення прикрої ситуації. Змушені також вчергове нагадати пасажирам, що у погодних умовах, що склалися, свої поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини», - зазначили у прес-службі.

В.о. керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці повідомив, що один із пасажирів, які застрягли в поїзді, не встиг на рейс до Дохи. Але йому перереєстрували квиток на завтрашній рейс до цього міста.

Як повідомлялося раніше, що продаж квитків на новий Kyiv Boryspil Express було відкрито 30 листопада о 12:00, після урочистого запуску сполучення за участю президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, голови наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунера та керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова.