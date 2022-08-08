З початку вторгнення Росії на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних, – прокуратура

Російська армія щодня запускає по Харківщині десятки ракет

З 24 лютого на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних. Про це повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено – вдвічі більше. Серед вбитих – 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора – 5-місячний малюк», – сказав він.

Наголошується, що російська армія щодня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії. Повністю або частково зруйновано вже понад 7 тис. об’єктів у місті та області, 2 тис. 800 багатоповерхівок, майже 1 тис. 800 житлових будинків, понад 500 закладів освіти та 150 лікарень.

Нагадаємо, росіяни у ніч з 6 на 7 серпня обстріляли три райони Харкова ракетами С-300, запущеними з Бєлгорода.

Під обстріли потрапили об’єкти Індустріального, Немишлянського та Новобаварського районів Харкова. Зокрема, у Новобаварському районі ракета влучила у землю біля одного із парків. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Кілька днів тому рашисти обстріляли Харків «Смерчами».