Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З початку вторгнення Росії на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних, – прокуратура

Альона Боженко
glavcom.ua
З початку вторгнення Росії на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних, – прокуратура
Окупанти вбили понад 1000 мирних жителів на Харківщині
фото із відкритих джерел

Російська армія щодня запускає по Харківщині десятки ракет

З 24 лютого на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних. Про це повідомив  очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено – вдвічі більше. Серед вбитих – 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора – 5-місячний малюк», – сказав він.

Наголошується, що російська армія щодня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії. Повністю або частково зруйновано вже понад 7 тис. об’єктів у місті та області, 2 тис. 800 багатоповерхівок, майже 1 тис. 800 житлових будинків, понад 500 закладів освіти та 150 лікарень.

Нагадаємо, росіяни у ніч з 6 на 7 серпня обстріляли три райони Харкова ракетами С-300, запущеними з Бєлгорода.

Під обстріли потрапили об’єкти Індустріального, Немишлянського та Новобаварського районів Харкова. Зокрема, у Новобаварському районі ракета влучила у землю біля одного із парків. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Кілька днів тому рашисти обстріляли Харків «Смерчами».

Читайте також: Ціна дружби із Росією. Промовисті фото із Харкова
Теги: війна в Україні війна Харківщина Харків

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти системно обстрілюють Харків
Атака на Харків: правоохоронці назвали тип ракет, яким окупанти обстріляли місто (фото)
6 серпня, 16:29
Зеленський доручив Залужному посилити ППО Харківщини
Зеленський доручив Залужному посилити ППО Харківщини
6 серпня, 19:33
Харків двічі потрапив під обстріл
Окупанти за ніч двічі обстріляли Харків
Вчора, 05:37

Події в Україні

Російські війська обстріляли Нікопольський район
Російські війська обстріляли Нікопольський район
З початку вторгнення Росії на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних, – прокуратура
З початку вторгнення Росії на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних, – прокуратура
Окупанти заблокували місцевих жителів в Ізюмі, щоб викристати їх як живий щит, – мерія
Окупанти заблокували місцевих жителів в Ізюмі, щоб викристати їх як живий щит, – мерія
У Харкові прогриміла серія вибухів
У Харкові прогриміла серія вибухів
Окупанти завдали ракетного удару по Вінничині. Є постраждалі
Окупанти завдали ракетного удару по Вінничині. Є постраждалі
Рашисти обстріляли Сумщину. Пошкоджено електромережі та водонапірну башту (фото)
Рашисти обстріляли Сумщину. Пошкоджено електромережі та водонапірну башту (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
42K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
32K
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
30K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
23K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
22K
Радбез ООН збирається на закрите засідання: у чому причина

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту