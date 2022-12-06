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З російської армії втекли 20 озброєних «зеків» – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З російської армії втекли 20 озброєних «зеків» – Генштаб
фото ілюстративне

Станом на 5 грудня всі дезертири знищені

У Донецькій області понад 20 окупантів, які відбували покарання у російських тюрмах, втекли зі зброєю з окупаційного війська. Їх вже вбили свої ж військові. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників.

Генштаб уточнює, що станом на 5 грудня всі дезертири знищені.

Крім того, 4 грудня у Запорізькій області Збройні сили знищили до 20 одиниць військової техніки Росії, близько 70 окупантів отримали поранення.

Нагадаємо, триває 286-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.

Теги: росія війна Генштаб

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