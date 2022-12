Президентка Європарламенту записала відеопривітання для ЗСУ

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола записала відеопривітання для Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята. Відео президентка опублікувала в Twitter.

«Ви переможете. Ви переможете в імʼя своїх полеглих героїв. Ви переможете для своїх дітей. Переможете для своєї свободи. Ви переможете для наших цінностей. Ви переможете для України. Ви переможете для Європи», – сказала Мецола.

You will win.



