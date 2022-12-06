Президентка Європарламенту записала відеопривітання для ЗСУ

Мецола українським воїнам: «Ви переможете в імʼя своїх полеглих героїв»

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола записала відеопривітання для Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята. Відео президентка опублікувала в Twitter.

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«Ви переможете. Ви переможете в імʼя своїх полеглих героїв. Ви переможете для своїх дітей. Переможете для своєї свободи. Ви переможете для наших цінностей. Ви переможете для України. Ви переможете для Європи», – сказала Мецола.

You will win.



My message on Ukraine Armed Forces Day. #SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/qK2ahxs83U Будь ласка, читайте текст після реклами December 6, 2022

Нагадаємо, 6 грудня відзначаємо День Збройних сил України. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний 6 грудня теж привітав українську армію із Днем Збройних сил України. Він розповів, що найперші думки, які навідують його цього дня – передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї.

Крім того, оригінально привітали ЗСУ зі святом і російські сайти.