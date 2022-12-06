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Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
фото ілюстративне

Росіяни вдарили по об'єкту промислової інфраструктури

Російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Зазначається, що росіяни вдарили по об'єкту промислової інфраструктури.

«Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки РФ на Україну 5 грудня для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

До слова, триває 286-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку. 

Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина війна росія окупанти Україна

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