З Ялти тікають туристи: що ж відбувається в окупованому Криму

В Ялті через повінь змило пляжі

Через повінь в окупованому Криму закрили Ялту. В місті та населених пунктах поблизу зійшли селеві потоки, знеструмлені, підтоплені та від'єднані від газопостачання десятки будинків. Про це повідомляє голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

За її словами, одна людина загинула в Краснокам'янці, ще одна жінка зникла безвісти.

Травми отримали 18 осіб, двоє госпіталізовані, а одного потерпілого прооперували.

Зливи розмили в Ялті всі пляжі, через що багато хто з туристів вирішив покинути півострів.

Також опублікували фото автомобілів, які провалилися під асфальт і розбиті вщент.

Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.