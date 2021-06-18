У затопленій дощами Ялті окупанти вимикають світло, газ і воду

Близько пів сотні людей евакуйовано з охопленої негодою окупованої Ялти

У тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

«У Великій Ялті негода (сильні зливи) призвела до технологічних порушень в мережах. Станом на 12:00 18 червня знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі 6-10 кВ, всього без електропостачання – приблизно 2700 споживачів», – цитує видання пресслужбу «Крименерго».

Так звана голова адміністрації Ялти Яніна Павленко закликала мешканців запасатися водою через «заплановане відключення води практично по всьому регіону». Вона також попросила усіх залишатися вдома.

ЗМІ інформують також, що через обрушення опори системи газопостачання 60 абонентів залишилося без газу. Зареєстровано 87 фактів підтоплень домогосподарств, близько пів сотні людей евакуйовано.

Як повідомлялося, окупована Ялта переживає катастрофу. Стихія неконтрольована (відео).

Прогноз погоди на 18 червня обіцяє Ялті сильний дощ весь день.

Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.

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