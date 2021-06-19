Під час повені в окупованій Ялті загинула людина

Стихія принесла до Ялти не лише збитки, але й смерть

Ще принаймні одна людина пропала безвісти

Стихія принесла до курортного міста не лише збитки та руйнування, але й смерть. Один загиблий та 18 постраждалих, одна людина зникла безвісти, автомобілі, які плавають вулицями, будинки без газу, води та електрики – такий попередній перелік наслідків стихії, що вирувала в Ялті 18 червня. У розпал курортного сезону колись найпопулярніше серед туристів місто опинилося затопленим і знеструмленим у результаті зливи, повідомляють «Крим. Реалії»

Негода періодично вирує на півострові упродовж травня й червня. 17 червня вона спричинила повінь у Керчі та її околицях. Тепер товаришами керчан у нещасті стали ялтинці. Місто затопило зливою, яка почалася в ніч на 18 червня й тривала вдень. Наслідки виявилися не менш серйозними, ніж напередодні в Керчі.

Стихія в Ялті забрала життя «молодого чоловіка» в південнобережному селищі Краснокам'янка, повідомила голова російської окупаційної адміністрації міста Яніна Павленко. За попередньою інформацією, його змило стрімким потоком води. За інформацією «глави» окупованого Криму Сергія Аксенова, загиблий був 1995 року народження. Його ім'я та прізвище поки не названі.

Через повінь у місті також постраждали 18 осіб. Один із постраждалих отримав перелом щиколотки, а решта ‒ дрібні травми, які не потребують стаціонарного лікування.

Одну з постраждалих врятували співробітники окупаційної поліції. На фото, оприлюдненому пресслужбою кримського главку МВС Росії, видно, що дівчину несло потоком води на вулиці. Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.