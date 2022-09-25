Загинула доброволиця «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю

Сиротами залишилися двоє неповнолітніх дітей Мар’яни

Боронячи Україну від російського вторгнення, загинула захисниця України Мар'яна «Квітка». Уродженка Івано-Франківщини, вона 14 років прожила в Італії, однак після повномасштабного нападу Росії на Україну повернулася додому. Про загибель відважної українки на фронтах російсько-української війни написав її побратим Тарас Сливчук. Сиротами залишилися двоє неповнолітніх дітей Мар'яни.

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«Обірвалося життя ще одного Воїна. Ти була прикладом мужності і відваги, якої інколи так не вистачає багатьом. Любив тебе, Посестро! Ти була найчарівнішою «Квіточкою» на полі битви за Україну. Ти Герой України! Вічна Тобі пам'ять!», – написав Сливчук на своїй сторінці у Facebook.

Буквально кілька днів тому на сторінці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони Івано-Франківської області розповіли історію українки, що покинула безпечне життя за кордоном заради захисту рідної землі.

Там повідомили, що «Квітка» останні 14 років жила в Італії, а з початком широкомасштабної війни повернулася боронити Батьківщину.

«Коли спіткало горе мою рідну землю – я зрозуміла, що треба захищати. Хто, як не ми, захищатиме нашу землю? Я залишила в Італії неповнолітніх дітей, 14 і 10 років. Маю сина Едуарда і дочку Роберту. І зараз я тут, на передовій, для того, щоб мої діти могли приїхати до рідного дому – вільного, процвітаючого і обов'язково під синьо-жовтим прапором», – казала сама жінка на опублікованому на сторінці бригади відео.

Нагадаємо, під час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися полонені українські військові полку «Азов», загинув український професійний боксер Станіслав Артьоменко.