Рашисти знову обстріляли колонію в Оленівці: загинув український військовий

Ворог влаштував чергову провокацію в Оленівці, звинувативши у цьому українських військових

Російські загарбники знову обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області. Саме там ворог утримує українських військовополонених. Об обстріл йдеться у штабі «територіальної оборони» «ДНР» у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще четверо – отримали поранення. Рашисти звинуватили в обстрілах Збройні сили України.

«Українські бойовики з позицій у Новомихайлівці продовжують терористичні обстріли Оленівки із застосуванням артилерії НАТО калібром 155-мм. Українські бойовики під час обстрілу Оленівки вбили одного і поранили чотирьох військовополонених, які утримуються в Оленівській виправній колонії», – йдеться у повідомленні.

Інша інформація поки що відсутня. Українська сторона також не коментувала дії ворога.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов».

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників «Азовсталі», які опинилися в російському полоні.