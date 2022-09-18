Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти знову обстріляли колонію в Оленівці: загинув український військовий

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Рашисти знову обстріляли колонію в Оленівці: загинув український військовий
Рашисти звинуватили в обстрілах Збройні сили України
колаж з відкритих джерел

Ворог влаштував чергову провокацію в Оленівці, звинувативши у цьому українських військових

Російські загарбники знову обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області. Саме там ворог утримує українських військовополонених. Об обстріл йдеться у штабі «територіальної оборони» «ДНР» у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще четверо – отримали поранення. Рашисти звинуватили в обстрілах Збройні сили України.

«Українські бойовики з позицій у Новомихайлівці продовжують терористичні обстріли Оленівки із застосуванням артилерії НАТО калібром 155-мм. Українські бойовики під час обстрілу Оленівки вбили одного і поранили чотирьох військовополонених, які утримуються в Оленівській виправній колонії», – йдеться у повідомленні.

Інша інформація поки що відсутня. Українська сторона також не коментувала дії ворога.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». 

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників «Азовсталі», які опинилися в російському полоні.

Читайте також:

Теги: провокація обстріл Донецкая область Оленівка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перетнути лінію розмежування можна буде з 9:00 до 16:30
Окупанти відкривають КПВВ «Оленівка». Названо дату та умови роботи
12 серпня, 2021, 13:19
Після перетину лінії розмежування з обох боків потрібно проходити двотижневу самоізоляцію
Окупанти на Донеччині відкрили зі свого боку КПВВ «Новотроїцьке-Оленівка»
7 серпня, 2020, 17:52
РФ має бути визнана країною-спонсором тероризму всім цивілізованим світом
Оленівка – друга Катинь
30 липня, 18:01

Події в Україні

Рашисти знову обстріляли колонію в Оленівці: загинув український військовий
Рашисти знову обстріляли колонію в Оленівці: загинув український військовий
Повітряні сили відзвітували про знищену за добу авіацію ворога
Повітряні сили відзвітували про знищену за добу авіацію ворога
ЗСУ ліквідували
ЗСУ ліквідували "священника-бойовика" з Татарстану
Рашисти показали «допомогу» окупантам під Херсоном: список шокує 
Рашисти показали «допомогу» окупантам під Херсоном: список шокує 
В Україні випав перший сніг (фото)
В Україні випав перший сніг (фото)
Дівчина рашиста просить привезти людську голову з війни (аудіо)
Дівчина рашиста просить привезти людську голову з війни (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)
170K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
130K
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
107K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
45K
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
20K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту