У Херсоні загинув екснардеп Журавко – ЗМІ

Журавко з 2015 втік до Росії, де проживав до цього часу

Окупанти в обстрілі звинуватили Збройні сили України

Унаслідок обстрілу Херсона, нібито загинуло дві людини, серед яких колишній нардеп Верховної Ради Олексій Журавко. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Окупанти в обстрілі звинуватили Збройні сили України.

«Двоє людей, за попередніми даними, загинули в результаті ракетного удару в Херсоні. Один з них – колишній депутат Верховної Ради Олексій Журавко. Удар було завдано ЗСУ з РСЗВ Himars по готелю в центрі міста», – йдеться у повідомленні рашистських ЗМІ.

Олексій Журавко був членом фракції «Партія регіонів» з 2006 року, а з 2015 втік до Росії, де проживав до цього часу.

Журавко 23 вересня оприлюднив відеоролик, в якому «проголосував» у Херсоні на «референдумі». До слова, у травні Журавко активно брав участь у святкуванні головного свята окупантів «Дня побєди» у Херсоні з місцевими колаборантами Кірілом Стремоусов та Володимиром Сальдо.