Окупанти вбили українського боксера: подробиці

Станіслав Артьоменко загинув під час теракту в Оленівці

У боксера залишилася хвора мама

Під час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися полонені українські військові полку «Азов», загинув український професійний боксер Станіслав Артьоменко. Про це повідомив його тренер Валентин Головко на своїй сторінці в Instagram.

«Він пройшов сім кіл пекла, війну, бої на "Азовсталі", полон і віроломне підступне вбивство в Оленівці 29.07.2022», – написав Головко у себе

У загиблого воїна залишилася хвора на онкологію мама і бабуся.

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Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов».

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Україна досі не отримала імена постраждалих внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці.

Рашисти досі не віддали Україні тіла вбитих ними в колонії в Оленівці полонених «азовців».