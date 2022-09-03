Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз

«Справжній, сміливий, непохитний та всім серцем відданий Україні», – написала подруга про героя

На війні з Росією загинув директор компанії «Українська броня» В'ячеслав Наливайко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Олена Терещенко.

«Справжній, сміливий, непохитний та всім серцем відданий Україні… Не віриться! Так точно не мало статися! Уклінна подяка, безмежна шана та вічна слава Герою!», – ідеться у дописі.

Водночас останній пост героя у Facebook та його світлина «обпеченої акації» розчулюють до сліз.

Розквітла у серпні акація фото: В'ячеслав Наливайко/Facebook

«Природа відновлюється. Зазеленіли травичкою випалені вогнем поля. І розквітла в серпні обпечена акація... Ми все відбудуємо, коли проженемо ворогів. Тільки не повернемо тих, хто в тих полях та лісосмугах залишився», – сказано у дописі В'ячеслава Наливайка.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року загинули понад 7 000 мирних українців.