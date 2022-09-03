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Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз
Вічна пам'ять Герою
фото з відкритих джерел

«Справжній, сміливий, непохитний та всім серцем відданий Україні», – написала подруга про героя

На війні з Росією загинув директор компанії «Українська броня» В'ячеслав Наливайко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Олена Терещенко.

«Справжній, сміливий, непохитний та всім серцем відданий Україні… Не віриться! Так точно не мало статися! Уклінна подяка, безмежна шана та вічна слава Герою!», – ідеться у дописі.

Водночас останній пост героя у Facebook та його світлина «обпеченої акації» розчулюють до сліз.

Розквітла у серпні акація
Розквітла у серпні акація
фото: В'ячеслав Наливайко/Facebook

«Природа відновлюється. Зазеленіли травичкою випалені вогнем поля. І розквітла в серпні обпечена акація... Ми все відбудуємо, коли проженемо ворогів. Тільки не повернемо тих, хто в тих полях та лісосмугах залишився», – сказано у дописі В'ячеслава Наливайка.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року загинули понад 7 000 мирних українців.

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