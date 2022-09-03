На Вінниччині померло двоє дітей: матір нагодувала отруйними грибами

Проти зловмисниці порушили кримінальну справу

У Гайсинському районі на Вінниччині через отруєння грибами померли двоє дітей віком 4 та 12 років. Страву зі смертельного продукту для них приготувала матір. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

У лісі жінка назбирала гриби й принесла їх додому. Однак виявилося, що серед них були й отруйні. Страву з грибів з'їли діти. Коли їхній стан погіршився, жінка зайнялася самолікуванням. Через те, що вона вчасно не звернулася у лікарню, дітям стало гірше. Вже після госпіталізації хворих матір не зізналася, що давала їм їсти гриби. Час був втрачений й врятувати дітей не вдалося.

Правоохоронці відкрили проти жінки кримінальну справу.

«Матір злісно не виконувала батьківські обов'язки й не звернулася своєчасного до медичного закладу для надання дітям необхідної медичної допомоги. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті дітей», – мовиться у повідомленні правоохоронців.

Якщо вину жінки доведуть, то їй загрожує обмеження або позбавлення волі терміном від двох до п'яти років.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у місті Сквира на Київщині від отруєння грибами помер чотирирічний хлопчик.

Поліцейські закликають дорослих бути обачними та не допускати вживання грибів дітьми до восьми років взагалі.

«Відмовитесь від споживання дикорослих грибів та спорових, придбаних на автошляхах та стихійних ринках. Якщо ж вам стало зле після вживання грибів, одразу телефонуйте на спецлінію «103», – зазначають правоохоронці.