Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик

Мер Миколаєва підтвердив вибухи у місті

Удень 3 вересня, приблизно об 11.30, у Миколаєві чутні були вибухи. Як повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич, окупанти завдали удару. Через обстріл постраждала жінка. Також частково зруйновано житловий будинок: ударною хвилею вибило вікна і двері.

На місці прильотів виникла пожежа, її ліквідовують рятувальники.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу особу.

У міськраді повідомляють, що через обстріл рашистів на Миколаївщині загинув восьмирічний хлопчик. Ще двох дітей поранено.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, вдень у Миколаєві пролунали вибухи. У місті та області перед цим була оголошена повітряна тривога.

Раніше, 1 вересня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє про шість гучних вибухів у місті.