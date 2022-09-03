Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик
Окупанти вкотре вдарили по мирних мешканцях
фото ілюстративне: Никвести

Мер Миколаєва підтвердив вибухи у місті 

Удень 3 вересня, приблизно об 11.30, у Миколаєві чутні були вибухи. Як повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич, окупанти завдали удару. Через обстріл постраждала жінка. Також частково зруйновано житловий будинок: ударною хвилею вибило вікна і двері. 

На місці прильотів виникла пожежа, її ліквідовують рятувальники.

Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик фото 1

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу особу.  

У міськраді повідомляють, що через обстріл рашистів на Миколаївщині загинув восьмирічний хлопчик. Ще двох дітей поранено. 

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, вдень у Миколаєві пролунали вибухи. У місті та області перед цим була оголошена повітряна тривога.

Раніше, 1 вересня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє про шість гучних вибухів у місті.

Теги: діти обстріл вибух Миколаївщина Миколаїв

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зрадник запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі
Зрадник піде під суд. Капітан корабля РФ обстрілював Миколаїв та Одесу
31 серпня, 10:06
Протягом доби на півдні тривога лунає дуже часто
У Миколаєві прогриміли вибухи
1 вересня, 15:06
Причина вибуху в Миколаєві наразі невідома
Миколаїв здригнувся від гучного вибуху
Сьогодні, 11:58

Події в Україні

Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик
Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик
Конструкції з унікальної сталі. Як обладнані оборонні рубежі Запоріжжя (фото)
Конструкції з унікальної сталі. Як обладнані оборонні рубежі Запоріжжя (фото)
РФ назвала нову дату «референдумів» на загарбаних територіях  
РФ назвала нову дату «референдумів» на загарбаних територіях  
Миколаїв здригнувся від гучного вибуху
Миколаїв здригнувся від гучного вибуху
За три дні пара Bayraktar знищила ворожої техніки на $26,5 млн (відео)
За три дні пара Bayraktar знищила ворожої техніки на $26,5 млн (відео)
Повітряні сили відзвітували про урожай за добу
Повітряні сили відзвітували про урожай за добу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
155K
Данілов розповів, що довело його до сліз і чому лається Зеленський
132K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
120K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
52K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
28K
Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає

Новини

Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Сьогодні, 09:54
ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:33
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 вересня 
Сьогодні, 09:01
Кремль придумав, чим нагороджувати вояків за війну в Україні 
Сьогодні, 08:51

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту