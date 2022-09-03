Єнін розповів скільки мирних українців загинуло від початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року загинули понад 7 000 мирних українців. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни.

«Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об'єктів. Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує сім тисяч осіб! І ще п'ять з половиною тисяч мирних жителів травмовано», – сказав Єнін.

За словами Єніна, це важкі втрати для України. І не дивлячись на це Росія не зупиняється.

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 вересня рашисти вчинили чергову нічну атаку на Дніпропетровщину. Окупанти вдарили із «Градів» по Нікопольському району. Ворожий снаряд поцілив поряд із машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Також російські війська протягом доби, 1 вересня, обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Вбито та поранено цивільних мешканців.