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Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі

Володимир Миленко
Сьогодні, 09:36 glavcom.ua
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
Миколаїв пережив чергову нічну ракетну атаку. Не обійшлося без жертв
фото з відкритих джерел

Окупанти влучили у готель, спорткомплекс і станцію техобслуговування

У ніч з 30 на 31 липня рашистські війська знову обстріляли Миколаїв – після 1:00 та близько 5:00. Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Попередньо встановлено, що загинула одна людина, ще дві були поранені.

За інформацією місцевої влади, були пошкоджені численні інфраструктурні об’єкти на території обласного центру. Так, постраждали готель, спортивний комплекс, станція техобслуговування і два заклади освіти. Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки.

Удари російських ракет по Миколаєву спровокували пожежі, зокрема, зайнялися гаражі, господарчі споруди та двоповерхова будівля.

Рятувальники уночі почали ліквідацію пожеж. Вона тривала кілька годин.

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Крім самого міста, рашисти обстріляли ще й садове товариство у передмісті Миколаєва (село Лупареве). Внаслідок обстрілу загорівся дачний будинок, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що, напевно, це був найсильніший обстріл міста за весь час.

«Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію», – сказав Сєнкевич. 

Нагадаємо, минулої ночі, з 29 на 30 липня, внаслідок обстрілів у Миколаєві також загинула одна людина.

А позавчора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту. На місці загинуло п'ятеро осіб, пізніше у лікарні померли ще дві людини.

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