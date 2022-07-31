«Атака» на штаб Чорноморського флоту у Севастополі: окупанти зробили зізнання

Росіяни визнали, що Україна не має до «атаки» на штаб Чорноморського флоту жодного відношення: дрон, якщо він взагалі був, прилетів з території Севастополя

Рашисти анонсували затримання «організаторів удару» уже до кінця дня

Окупанти зробили чергову заяву про «атаку саморобного дрона» на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Тепер вони вважають, що безпілотник прилетів не з території України. Про це «сенаторка» від захопленого Криму Ольга Ковітіді заявила у коментарі прокремлівському виданню РІА «Новості».

«Атака, безперечно, була здійснена не ззовні, а з території Севастополя», – упевнена Ковітіді.

«Сенаторка» заявила, що окупаційна влада вже шукає «організаторів удару» по будівлі штабу. Більш того, Ковітіді анонсувала затримання цих людей уже до кінця поточного дня.

«Винні будуть покарані, також будуть зроблені пролонговані висновки», – підсумувала посіпака Кремля.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.

Пізніше рашисти заявили, що на штаб Чорноморського флоту буцімто напав саморобний безпілотник.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко упевнений, що росіяни намагаються таким чином приховати жалюгідне становище свого флоту, а також спробувати мотивувати населення на мобілізацію.