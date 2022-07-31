Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Атака» на штаб Чорноморського флоту у Севастополі: окупанти зробили зізнання

Володимир Миленко
Сьогодні, 14:29 glavcom.ua
«Атака» на штаб Чорноморського флоту у Севастополі: окупанти зробили зізнання
Росіяни визнали, що Україна не має до «атаки» на штаб Чорноморського флоту жодного відношення: дрон, якщо він взагалі був, прилетів з території Севастополя
фото з російських ЗМІ

Рашисти анонсували затримання «організаторів удару» уже до кінця дня

Окупанти зробили чергову заяву про «атаку саморобного дрона» на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Тепер вони вважають, що безпілотник прилетів не з території України. Про це «сенаторка» від захопленого Криму Ольга Ковітіді заявила у коментарі прокремлівському виданню РІА «Новості».

«Атака, безперечно, була здійснена не ззовні, а з території Севастополя», – упевнена Ковітіді.

«Сенаторка» заявила, що окупаційна влада вже шукає «організаторів удару» по будівлі штабу. Більш того, Ковітіді анонсувала затримання цих людей уже до кінця поточного дня.

«Винні будуть покарані, також будуть зроблені пролонговані висновки», – підсумувала посіпака Кремля.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.

Пізніше рашисти заявили, що на штаб Чорноморського флоту буцімто напав саморобний безпілотник.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко упевнений, що росіяни намагаються таким чином приховати жалюгідне становище свого флоту, а також спробувати мотивувати населення на мобілізацію.

Читайте також: Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди
Теги: Крим росія війна Севастополь безпілотник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ планувала провести парад флоту в окупованому Севастополі 31 липня
Росіяни скасували парад флоту у Севастополі
21 липня, 18:24
Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею
Чому Росія атакувала штаб чорноморського флоту у Севастополі
Сьогодні, 11:05
Руйнувань будівлі штабу Чорноморського флоту РФ після «атаки українського безпілотника» не помічено
Атака на штаб окупантів у Севастополі: перші фото з місця інциденту
Сьогодні, 08:58

Події в Україні

Противник має частковий успіх у районі Авдіївки, – Генштаб
Противник має частковий успіх у районі Авдіївки, – Генштаб
Херсонщина: ЗСУ знищили ешелон окупантів з понад 40 вагонів
Херсонщина: ЗСУ знищили ешелон окупантів з понад 40 вагонів
Загроза ракетної атаки з моря максимально висока, – «Південь»
Загроза ракетної атаки з моря максимально висока, – «Південь»
ЗСУ «приземлили» ворожий безпілотник (фото, відео)
ЗСУ «приземлили» ворожий безпілотник (фото, відео)
Українська авіація вдарила по опорних пунктах рашистів на Херсонщині
Українська авіація вдарила по опорних пунктах рашистів на Херсонщині
Збирав інформацію про ЗСУ: прокуратура оголосила підозру експравоохоронцю
Збирав інформацію про ЗСУ: прокуратура оголосила підозру експравоохоронцю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено
10K
У Миколаєві лунають вибухи
8996
Україну накриє потужний циклон Frieda: прогноз погоди на 31 липня
8014
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
6973
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
5747
Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту