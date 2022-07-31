Після ударів ЗСУ рашисти відводять особовий склад із кількох селищ

Окупантів розподілено по містах Токмак та Бердянськ

Російські загарбники відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка на Запоріжжі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 40 поранених рашистів доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

«Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг», – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ завдали точних ударів по залізничному полотну станції Камиш-Зоря. Також за інформацією окупантів, ЗСУ, ймовірно, використали РСЗВ Himars.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.