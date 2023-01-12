Західні експерти прогнозують крах Росії
46% респондентів вважають, що крах або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років
Провідні спеціалісти Центру стратегії та безпеки імені Брента Скоукрофта (організація у складі Атлантичної ради) провели дослідження щодо рушійних сил кардинальних світових змін упродовж найближчих десяти років, взявши за основу опитування експертів з питань форсайту.
Один з прогнозів дослідження безпосередньо стосується Росії. На думку західних експертів, Росію може чекати розпад упродовж найближчого десятиліття, оскільки війна Кремля проти України може призвести до серйозних потрясінь в державі з найбільшим арсеналом ядерної зброї на планеті.
При цьому респонденти очікують, що до 2033 року Росія або стане неспроможною державою (failed state), або розвалиться (46% респондентів). Більше 21% респондентів прогнозують, що до 2033 року Росія стане неспроможною державою, і ця цифра удвічі перевищує процентне співвідношення для наступного за поширеністю вибору – Афганістану.
40% респондентів вважають, що до 2033 року Росія розвалиться на окремі частини через революції, громадянські війни, політичну дезінтеграцію, тощо. Особливим песимізмом у цьому випадку вирізняються європейці (49%), якщо порівнювати з американцями (36%).
14% респондентів висувають припущення, що упродовж найближчих 10 років Росія застосує ядерну зброю, а серед тих, хто прогнозує розпад країни, вже 22% прогнозують застосування Росією ядерної зброї.
У свою чергу 10% з тих, хто передбачає розвал Росії, вважають, що Росія може стати демократичною країною, на відміну від інших автократичних держав, які сьогодні існують на міжнародній арені.
Загалом у дослідженні було задіяно 167 експертів, серед них 60% респондентів є громадянами США, а 40% респондентів представляють тридцять інших країн, і переважна більшість з них є громадянами Європи.
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