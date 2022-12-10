Публіцист розповів, що може пришвидшити крах Путіна

Близьке оточення Путіна не в захваті від його політики

Путіна може спіткати доля італійського диктатора Беніто Муссоліні

Російського президента-диктатора Володимира Путіна усуне від влади його ж оточення, коли побачать, що він уже остаточно програє війну. Близьке коло «фюрера» незадоволене тим, що зараз відбувається. Про це розповів російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман в інтерв'ю «Главреду».

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За словами соціолога, великі чиновники хотіли б жити так, як жили до 24 лютого 2022 року.

«Жили вони, м'яко кажучи, непогано, а тепер вони в повному стресі і не знають, що буде далі. А якщо вони побачать, що Путін остаточно облажався і програє цю війну, то вони його усунуть», – висловився він.

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За словами Ейдмана, Путіна може спіткати доля італійського диктатора Беніто Муссоліні або секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Їх скинули близькі соратники.

«Таких прикладів в історії було багато. Наприклад, коли італійці почали програвати війну, а американці висадилися на Сицилії, Муссоліні скинула власна фашистська рада – найближчі соратники, включаючи власного зятя. Або як Хрущова зняли його найближчі соратники. Так що все це можливо. Ймовірно, що все закінчиться саме цим», – розповів Ейдман.

Публіцист вважає, що пришвидшити крах режиму диктатора Путіна можуть Збройні сили України, якщо взимку підуть в успішний контрнаступ.

«Якщо Україна проводитиме його так, що російські війська будуть змушені тікати, принаймні, до лінії розмежування до 24 лютого, то це призвело б до падіння режиму», – зазначає Ігор Ейдман.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що російська влада розглядає можливість включити до військової доктрини країни превентивний ядерний удар, що обеззброює.

До слова, нещодавно Путін заяви, що війну в Україні треба було почати раніше. Виступаючи на прес-конференції після саміту країн ЄАЕС він заявив, що «процес врегулювання з Україною» буде непростим і потребує часу, але «всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі».

Крім того, Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини про те, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.