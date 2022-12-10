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Публіцист розповів, що може пришвидшити крах Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Публіцист розповів, що може пришвидшити крах Путіна
Близьке оточення Путіна не в захваті від його політики
фото з відкритих джерел

Путіна може спіткати доля італійського диктатора Беніто Муссоліні

Російського президента-диктатора Володимира Путіна усуне від влади його ж оточення, коли побачать, що він уже остаточно програє війну. Близьке коло «фюрера» незадоволене тим, що зараз відбувається. Про це розповів російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман в інтерв'ю «Главреду».

За словами соціолога, великі чиновники хотіли б жити так, як жили до 24 лютого 2022 року.

«Жили вони, м'яко кажучи, непогано, а тепер вони в повному стресі і не знають, що буде далі. А якщо вони побачать, що Путін остаточно облажався і програє цю війну, то вони його усунуть», – висловився він.

За словами Ейдмана, Путіна може спіткати доля італійського диктатора Беніто Муссоліні або секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Їх скинули близькі соратники.

«Таких прикладів в історії було багато. Наприклад, коли італійці почали програвати війну, а американці висадилися на Сицилії, Муссоліні скинула власна фашистська рада – найближчі соратники, включаючи власного зятя. Або як Хрущова зняли його найближчі соратники. Так що все це можливо. Ймовірно, що все закінчиться саме цим», – розповів Ейдман.

Публіцист вважає, що пришвидшити крах режиму диктатора Путіна можуть Збройні сили України, якщо взимку підуть в успішний контрнаступ.

«Якщо Україна проводитиме його так, що російські війська будуть змушені тікати, принаймні, до лінії розмежування до 24 лютого, то це призвело б до падіння режиму», – зазначає Ігор Ейдман.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що російська влада розглядає можливість включити до військової доктрини країни превентивний ядерний удар, що обеззброює.

До слова, нещодавно Путін заяви, що війну в Україні треба було почати раніше. Виступаючи на прес-конференції після саміту країн ЄАЕС він заявив, що «процес врегулювання з Україною» буде непростим і потребує часу, але «всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі».

Крім того, Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини про те, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.

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Теги: Беніто влада контрнаступ президент путін Україна

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