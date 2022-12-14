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«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
Надлом Росії має відбутись в лютому-березні
фото ілюстративне

Ембарго на нафту почне дуже швидко ламати Росію

Після повномасштабного нападу на Україну Росія не зможе довго існувати. Таку думку в інтерв'ю Дмитрові Гордону висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

«Усі вже розуміють, що ми перемогли. На стратегічному рівні. Зрозуміло, що на землі возитися доведеться дуже довго, можливо, пів року, дев'ять місяців. Але логіка зрозуміла... Я сумніваюся, що Росія як система витримає роки. Ембарго на нафту ввели. І ця історія дуже швидко почне їх ламати», – сказав він.

Радник глави ОП вважає, що, «за логікою, має бути середина літа, коли вони здохнуть».

«Надлом має бути в лютому-березні – і за інерцією вони спробують, звісно, повозитися. Переважно завдяки мобілізованим, що вкотре збільшить їхні втрати. Ну, 400 тис. втратять. Ну таке діло. А потім якісь події, «чорні лебеді» можуть прискорити... Але сильно не прискорять. Два-три місяці. Або додадуть два-три місяці», – пояснив Арестович.

Раніше Арестович заявив, що світові лідери відмовляються мати справу з російським диктатором Володимиром Путіним, адже вважають його невдахою, який невдовзі приречений насмерть.

Нагадаємо, американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.

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Теги: війна росія Олексій Арестович ембарго

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