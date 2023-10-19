Залужний відвідав Авдіївку (відео)

Ворог активно застосовує штурмові підрозділи в Авдіївці , кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав Авдіївку на Донеччині, за яку останніми тижнями точаться бої. Про це він написав у Telegram.

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«На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Та попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

«Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну», – додав Залужний.

Раніше повідомлялося, що окупанти готують новий штурм Авдіївки.