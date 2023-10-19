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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Битва за Авдіівку. Буде важко

glavcom.ua
«У нас є серйозні козирі для того, щоб повернути справи під Авдіівкою на свою користь»
фото: АрміяInform

Для Росіі на Донбасі важливо створити контрольовану зону навколо Донецька

Після провалу штурму 10-14 жовтня російські війська закріплюються на кількох захоплених позиціях. Просування у росіян - одна посадка північніше Авдіївки та частина села Водяне південніше Авдіївки. За це вони заплатили дуже дорого.

Під ударами украінських військ російське командування було змушено згорнути штурм, тому що вони не витримали високий темп втрат, піхота в штурмових батальйонах та бронетехніка підтримки фактично були вибиті. Вони готуються до украінських контратак та зосереджують резерви, щоб створити перевагу на таких напрямках:

  1. Північніше Авдіївки на Степове-Бердичи, з метою перерізати основну магістраль до міста.
  2. Південніше Авдіївки на Водяне та частину ППО відому як «Зеніт», щоб створити загрозу охоплення Авдіївки з півдня, і намагатись згорнути фронт у бік Невельського.

На обох напрямках ворог просунувся далеко, і подальше просування створить серйозну загрозу дестабілізації фронту під Донецьком. Втім, українське командування загрозу усвідомлює.

У нас є серйозні козирі для того, щоб повернути справи під Авдіівкою на свою користь. Передові позиції ворога дуже вразливі. У нас в цьому районі є як мінімум два комбриги, які мають беззаперечну перевагу у якості бойового управління над противником. Так, 110-та бригада, за умови своєчасного поповнення, як показав відбитий штурм, готова відбити прямі атаки противника, який переважає у 3-4 рази.

Важливо подякувати за відбиття штурму міста у складі 110-ки також  2-му батальйону Президентськоі бригади ЗСУ, окремим батальйонам 129-і та 116-і бригади ТРО, 31-і механізованої бригади, та спецпідрозділам СБУ та НГУ.

Південніше міста мужньо билися воіни 53-і механізованої та 59-і мотопіхотної бригад.

Загалом, біля міста є можливості розбити ворога, нав’язати йому ініціативу та такий темп втрат, який зробить неможливим утримання цих двох напрямків, з яких Авдіівці погрожують оточенням.

Битва буде важкою. Для Росіі на Донбасі важливо створити контрольовану зону навколо Донецька, щоб отримати змогу використовувати Донецьк як основний комунікаційний вузол та місце базування.

Втім, Україна показала, що має силу впевнено обороняти місто, і успішно перемолоти російські ударні з’єднання.

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Джерело
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Теги: Донбас ЗСУ війна

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