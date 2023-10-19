Чому росіяни готові піти на великі втрати під Авдіївкою: пояснення розвідки

Окупанти втратили під Авдіївкою вже понад 60 одиниць техніки

Російські загарбники зазнають величезних втрат під Авдіївкою, але вони готові пожертвувати ще більшою кількістю техніки та особового складу. Адже для армії РФ було поставлено політичне завдання захопити це місто. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що вже зараз окупанти втратили під Авдіївкою понад 60 одиниць техніки.

«Це не остаточні цифри та втрати, очевидно, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з погляду поставлених завдань та отриманих результатів», – сказав Юсов.

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Представник розвідки назвав спроби росіян захопити Авдіївку «політичним завданням». Юсов зазначив, що окупанти для виконання політичної цілі готові вдатися до великих втрат як серед військ, так і серед техніки.

Раніше повідомлялося, що окупанти готують новий штурм Авдіївки.