Окупанти готують новий штурм Авдіївки

Рашисти не залишають спроб оточити місто

Російські загарбники готуються до нових наступальних дій довкола Авдіївки. На це вказує, зокрема, активізація обстрілів. Про це розповів начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Станом на 14:00 вже відбулось 18 масованих обстрілів та шість авіаракетних ударів. Такого за останні три дні не відбувалось», – зазначив начальник міської ВО.

Барабаш наголосив, що окупанти готуються до нових штурмових дій навколо Авдіївки.

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«По наших позиціях навколо Авдіївки останні дні було дуже гаряче. Окупанти не залишають спроб оточити місто», – каже він.

Росіяни діють доволі активно, хоча й не такою великою кількістю штурмів та особового складу. На позиціях тиші не буває.

«Звісно, їм потрібна пауза для перегрупування і вони її використовують. Тому чекаємо, що найближчими днями окупанти знову активізуються. Про це говорять всі», – додав Барабаш.

Нагадаємо, триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.