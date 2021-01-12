Ситник знищив систему угод зі слідством в Україні, – експерти

Політолог Віктор Таран вважає, що, як мінімум, фігуранти справ не будуть більше йти на угоди з НАБУ

Через те, що директор НАБУ Ситник не виконав умови угоди з Микитасем і фактично здав його поліції, такий популярний в країнах з розвиненою системою правосуддя інструмент як угода зі слідством в Україні остаточно скомпрометовано, вважають експерти. Повідомляють Українські новини.

Те, що НАБУ не виконало умови угоди зі слідством підозрюваного Микитася і фактично здало його Національній поліції, призведе до того, що більше ніхто не йтиме на домовленості зі слідчими органами, а десятки резонансних справ, в яких підозрювані могли б піти на такі угоди, будуть скоріше за все просто поховані. Про це йдеться у статті на «Обозреватель».

Експерти вважають, що Україна фактично втратила популярний в країнах з розвиненою системою правосуддя інструмент. Угода зі слідством передбачається главою 35 Кримінально-процесуального кодексу. В такій угоді чітко прописуються умови часткового звільнення від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитку, узгоджується покарання, а також чітко регламентуються наслідки невиконання угоди. І порушивши угоду, директор НАБУ Артем Ситник створив небезпечний прецедент.

«Ця західна норма була введена в українське право вісім років тому – з прийняттям нової редакції Кримінально-процесуального кодексу, здав подільника отримай знижку. Виглядає з боку все це прогресивно, справедливо і може дати чималу економію державних ресурсів. На жаль на практиці, в наших реаліях, виходить якось абсолютно по іншому, - коментує ситуацію політичний експерт Андрій Золотарьов. – Те, що в усьому світі вважається ефективним інструментом здійснення правосуддя, в Україні знищено однією людиною - директором НАБУ. Ситник наочно всім показав, чого варті домовленості з ним, точніше показав, що вони взагалі нічого не варті. Одна справа, коли «кидає» нікому не відомий «слєдак», інша справа, коли «зливає» керівник такого рангу».

Політолог Віктор Таран вважає, що як мінімум фігуранти справ не будуть більше йти на угоди з НАБУ: «Якщо в американських фільмах правоохоронці бережуть свого свідка «як зіницю ока», то у нашому випадку склався небезпечний прецедент, коли людина, яка де-факто отримала статус «викривача», не змогла отримати захист від правоохоронного органу, з яким заключила угоду про співпрацю, – коментує політолог. – Особисто для мене загадка чому Ситник фактично «умив руки» у цій ситуації. Як на мене у нього було достатньо механізмів та інструментів аби «сховати» Микитася. Мені зараз важко спрогнозувати як цей кейс вплине на довіру до НАБУ, але боюсь що в подальшому це ускладнить історії, коли людина буде готова іти на угоду з Бюро».

В свою чергу політичний експерт Олексій Голобуцький вважає, що Ситник скомпрометував всю систему угод зі слідством: «Якщо не зважати на токсичність самого Микитася, ситуація, коли людину, яка пішла на угоду зі слідством, просто «кинули», по суті є вкрай небезпечною. Після такого прецедента надалі ніхто не йтиме на такі угоди з правоохоронною системою. Зростає вірогідність затягування на роки купи резонансних справ. І це все «завдяки» одній людині – директору НАБУ. Ситник мав дати наказ спецназу НАБУ не віддавати Микитася або сховати його. А він цього не зробив, продемонструвавши, що угоди з НАБУ нічого не варті».

Нагадаємо, що екснардеп і забудовник Максим Микитась, який за угодою зі слідством у справі НАБУ перебував під домашнім арештом, був заарештований Національною поліцією по справі про викрадення людини, хоча підозрюваний мав перебувати під захистом детективів НАБУ. Арешт відбувся за рішенням Шевченківського районного суду, який обрав для Микитася утримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.