Ситник підтвердив, що Татарову хотіли вручити підозру. Татаров подає до суду

Олег Татаров: Ситник повинен відповідати за свої слова та дії

Олег Татаров поскаржився, що директор НАБУ «назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів»

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров подасть позов проти директора НАБУ Артема Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це Татаров написав у Telegram.

«На початку тижня у проти директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії», – написав Татаров.

За словами Татарова, 11 грудня Ситник «в черговий раз назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів».

11 грудня директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Suspilne підтвердив, що заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову було підписана підозра, але її не вручили через те, що генпрокурор Ірина Венедиктова змінила всіх прокурорів у справі.

«Прокурор, який підписав підозру, навіть не знав, що він уже не прокурор у цій справі ...Такого я за всю кар'єру не бачив», - заявив Ситник і додав, що було прийнято рішення не вручати підозру, оскільки це вже було б незаконною дією.

Хто такий Олег Татаров

Татаров був призначений на посаду заступника голови ОП указом президента від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.



