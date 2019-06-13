Паводок на Закарпатті: збитки склали півмільярда гривень



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Частина необхідних коштів для відновлення інфраструктури виділять з резервних фондів обласного та районних бюджетів

У семи районах необхідно відновити 204 об’єкти на загальну суму 352,3 млн грн

Загальна сума збитків від травневого паводку на Закарпатті перевищила півмільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації, інформує УНН.

«Обласні служби завершили роботу зі встановлення збитків від паводка, що накрив Закарпаття 20 – 25 травня. Загальна сума коштів, необхідних на відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, дорожнього та водного господарства, склала понад 500 мільйонів гривень», - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що у семи районах необхідно відновити 204 об’єкти на загальну суму 352,3 мільйонів гривень.

«Це розмиті автодороги, зруйновані й пошкоджені берегоукріплення, замулені русла річок, пошкоджені мости й мостові переходи тощо. Частина необхідних грошей для цього вже виділяється з резервних фондів обласного та районних бюджетів», - пишуть у прес-службі Закарпатської ОДА.

Крім ОДА за коштами до резервного фонду державного бюджету звернулися Служба автомобільних доріг в Закарпатській області та Басейнове управління водних ресурсів «Тиса», оскільки комісії з надзвичайних ситуацій підтвердили завдані збитки та здійснили розрахунок потреби на відновлення об’єктів державного значення на загальну суму понад 150 млн гривень.

Як повідомлялося, у Закарпатській області триває ліквідація наслідків паводку, рівень води спадає.